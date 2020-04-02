Книги, которые делают нас лучше

Есть книги, которые мы читаем, чтобы знать больше - о мышах, людях и вселенных. Другие книги позволяют нам сбежать в другой мир, где мы никогда не сможем побывать, или побыть кем-то другим, кем мы никогда не можем стать. Иные книги пишутся потому, что их нельзя не написать, другие, чтобы написать хоть что-то.
И у многих книг есть одно удивительное свойство - они делают нас лучше. Хоть и ведут нас к этому самыми разными путями. Об этих книгах хотелось бы рассказать поподробнее.
1. "Белый клык". Джек Лондон. История полусобаки-полуволка мало кого оставляет равнодушным. Книга учит нас самым простым, но очень важным в жизни вещам - ответственности за свои поступки, правильному отношению к братьям нашим меньшим, уважению к другим, доброте.
2. "Робинзон Крузо". Даниэль Дэфо. Книга о человеке, о нравственности, об одиночестве и жизни вдали от того, что нас окружает с первых дней жизни - обществе и цивилизации. Эта книга учит нас ценить то, что мы привыкли считать само собой разумеющимся.
3. "Три мушкетера". Александр Дюма. Книга о чести, благородстве, отваге и любви, тех самых качествах, которые люди ценят очень высоко, даже если утверждают, что это совсем не так. Может быть поэтому книга до сих пор является одной из самых читаемых во всем мире.
4. "На западном фронте без перемен". Эрих Мария Ремарк. Книга, которую следует прочитать каждому. Целью создания этого произведения было показать человечеству сколь ужасна война, как она губит даже тех, кто спасся от снарядов. Это самая антивоенная книга, и прочитав ее, понимаешь, что нет и не может быть никаких оправданий войны.
5. "Трое с площади Карронад". Владислав Крапивин. Книга о детстве и дружбе. История о самом обыкновенном мальчишке Славке, в жизни которого много серости, но мало светлого. Но вот в его жизни появляется настоящий друг - Тим, ради которого Славка готов совершить любой подвиг, даже если он грозит ему смертью.
И у многих книг есть одно удивительное свойство - они делают нас лучше. Хоть и ведут нас к этому самыми разными путями. Об этих книгах хотелось бы рассказать поподробнее.
1. "Белый клык". Джек Лондон. История полусобаки-полуволка мало кого оставляет равнодушным. Книга учит нас самым простым, но очень важным в жизни вещам - ответственности за свои поступки, правильному отношению к братьям нашим меньшим, уважению к другим, доброте.
2. "Робинзон Крузо". Даниэль Дэфо. Книга о человеке, о нравственности, об одиночестве и жизни вдали от того, что нас окружает с первых дней жизни - обществе и цивилизации. Эта книга учит нас ценить то, что мы привыкли считать само собой разумеющимся.
3. "Три мушкетера". Александр Дюма. Книга о чести, благородстве, отваге и любви, тех самых качествах, которые люди ценят очень высоко, даже если утверждают, что это совсем не так. Может быть поэтому книга до сих пор является одной из самых читаемых во всем мире.
4. "На западном фронте без перемен". Эрих Мария Ремарк. Книга, которую следует прочитать каждому. Целью создания этого произведения было показать человечеству сколь ужасна война, как она губит даже тех, кто спасся от снарядов. Это самая антивоенная книга, и прочитав ее, понимаешь, что нет и не может быть никаких оправданий войны.
5. "Трое с площади Карронад". Владислав Крапивин. Книга о детстве и дружбе. История о самом обыкновенном мальчишке Славке, в жизни которого много серости, но мало светлого. Но вот в его жизни появляется настоящий друг - Тим, ради которого Славка готов совершить любой подвиг, даже если он грозит ему смертью.
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